Единая Лига анонсировала серию экологических матчей

Единая лига ВТБ и компания СИБУР запускают серию экологических матчей сезона-2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе Единой лиги. Тематические игры, посвящённые экологии и заботе об окружающей среде, состоятся в 12 городах. Первую встречу серии, между «Енисеем» и МБА-МАИ, 1 марта примет Красноярск.

В фойе стадионов установят специальные пункты для сбора пластика, а у фанатов будет возможность вступить в Экосборную и принять участие в призовых активностях: болельщики смогут проверить свои знания в тематических викторинах, сыграть в призовой экоплинко, стать чемпионами турнира по крейзи баскету, а также посетить экологические мастер-классы.

Фото: https://t.me/vtbleague

В качестве призов можно получить:

— официальный мяч Единой лиги с автографами звёздных игроков;

— именные джерси с автографами легенд баскетбола;

— шанс посетить тренировку любимой команды.

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