Алекса Аврамович назвал лучшего игрока НБА последних пяти лет

Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович вспомнил о выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В полуфинале турнира сборная Сербии, которую представляет Алекса, встречалась с национальной командой США. Игра проходила в упорной борьбе вплоть до последних минут и завершилась победой американцев (95:91).

«Была ли у нас вера, что можем победить США? Конечно, мы проиграли только четыре очка. У нас в составе Никола Йокич — лучший игрок НБА последних пяти лет! У нас была очень хорошая атмосфера. Мы защищались хорошо. Но у них есть и Кевин Дюрант, и Стеф Карри, и Леброн Джеймс», — сказал Аврамович на YouTube-канале Единой лиги.

Толпа школьников радостно поприветствовала Алексу Аврамовича: