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Аврамович назвал игрока, без которого сборная США проиграла бы Сербии в 1/2 финала ОИ-2024

Аврамович назвал игрока, без которого сборная США проиграла бы Сербии в 1/2 финала ОИ-2024
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Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович выразил уверенность, что без лёгкого форварда Леброна Джеймса в составе сборная США во время полуфинального матча на Олимпиаде 2024 года уступила бы национальной команде Сербии. Напомним, американцы тогда победили со счётом 91:91.

«Кто больше всех произвёл впечатление? Леброн. Думаю, если бы его не было в том матче, мы бы победили», — сказал Аврамович на YouTube-канале Единой лиги.

В настоящий момент Леброну 40 лет. Он играет за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Аврамович назвал лучшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) последних пяти лет.

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