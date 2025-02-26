Андрей Ватутин прокомментировал возможное возвращение ЦСКА в Евролигу

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу возможного возвращения российских и белорусских клубов в Евролигу.

«Понимаю, что болельщики хотят снова видеть наши команды в лучшем европейском клубном турнире, но сегодня скорое возвращение не просматривается, не стоит впадать в эйфорию от последних новостей. СВО продолжается, для Евросоюза как минимум странно принимать 16‑й пакет санкции против России, анонсировать 17‑й и в тоже время допускать российские клубы к соревнованиям. Евролига даже не начинала предварительно и кулуарно обсуждать возможность возврата, и ее будущее потенциальное расширение весьма и весьма отдаленно связано с потенциальным возвращением россиян. И без нас достаточно желающих стать участниками турнира», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

В связи с антироссийскими санкциями на почве специальной военной операции на Украина, уже три года как российские команды не выступают в главном европейском турнире клубного баскетбола.