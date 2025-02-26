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Джей Джей Редик прокомментировал первую встречу с обменянным Энтони Дэвисом

Джей Джей Редик прокомментировал первую встречу с обменянным Энтони Дэвисом
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал первую встречу в лиге с бывшими игроками «озёрников» перешедшими в «Даллас Маверикс» Максом Кристи, звёздным Энтони Дэвисом. Минувшей ночью «Лейкерс» обыграли команду из Техаса со счётом 107:99. В честь Дэвиса перед началом матча на арене Лос-Анджелеса был показан специальный ролик.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

«Это просто немного странно. Это просто естественно… На самом деле, это здорово — просто признать достижения и принять. А потом ты уже выходишь играешь в баскетбол, и тебе больше никогда не придётся этого делать», — приводит слова Редика издание ESPN.

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