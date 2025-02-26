Джей Джей Редик прокомментировал первую встречу с обменянным Энтони Дэвисом

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал первую встречу в лиге с бывшими игроками «озёрников» перешедшими в «Даллас Маверикс» Максом Кристи, звёздным Энтони Дэвисом. Минувшей ночью «Лейкерс» обыграли команду из Техаса со счётом 107:99. В честь Дэвиса перед началом матча на арене Лос-Анджелеса был показан специальный ролик.

«Это просто немного странно. Это просто естественно… На самом деле, это здорово — просто признать достижения и принять. А потом ты уже выходишь играешь в баскетбол, и тебе больше никогда не придётся этого делать», — приводит слова Редика издание ESPN.