Горан Шашич уверен, что ЦСКА и «Зенит» вернутся в Евролигу со следующего сезона

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич уверен, что московский ЦСКА и петербургский «Зенит» будут выступать в Евролиге с сезона-2025/2026 года.

— Вариант чуда всегда существует, и каждый решает сам, верить в чудеса или нет. При этом подавляющее большинство команд и игроков в баскетбольной Европе заинтересованы в нашем возвращении, матчи с участием ЦСКА всегда вызывали огромный интерес. Но в целом ситуация должна созреть. Любой спорт так или иначе связан с геополитикой, самостоятельные решения для Евролиги просто невозможны, любые действия требуют консультаций и согласований с властями. Поэтому сегодня в первую очередь стоит посмотреть, как будут развиваться события на переговорном треке. Будут серьёзные решения дипломатов — дойдёт дело и до баскетбола.

— Готовы ли российские клубы к возвращению?

— В любом случае необходимы терпение и время. Не стоит забывать, что российским клубам необходимо будет найти возможность вернуться или хотя бы приблизиться к прежним бюджетным параметрам, чтобы прийти на международную арену конкурентоспособными. Наконец, едва ли не самое важное: решить проблемы с перелётами, трансграничными платежами, визами, логистикой и прочими нюансами можно только на межгосударственном уровне. Впереди долгий и сложный путь, и ждать, что завтра наши лучшие клубы сыграют в Евролиге, — самообман.

— Какими могут быть дальнейшие шаги?

— Сейчас важно не зацикливаться на международных перспективах, не переживать, оттого что мы не играем в Евролиге. Нужно развивать российский баскетбол, строить арены, повышать уровень школьных и студенческих соревнований. Страна у нас большая, интерес болельщиков растёт, игры ведущих клубов, «Матч звёзд» Лиги ВТБ уже сейчас собирают полные трибуны. Во многих аспектах деятельности пример подаёт КХЛ, добившаяся огромного прогресса и в уровне игроков, и в привлечении зрителей. Если наши клубы и Лига продолжат добавлять в организационном и спортивном смыслах, это будет очень весомый аргумент для Европы к возобновлению сотрудничества. Соревнуются с сильными, а слабым в лучшем случае дадут билет на верхний ряд, — приводит слова Шашича «Матч ТВ».