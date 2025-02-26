Леброн Джеймс прокомментировал трибьют-ролик для Энтони Дэвиса от «Лейкерс»

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, прокомментировал трибьют-ролик от «озёрников», который был показан в честь бывшей звезды клуба Энтони Дэвиса, обменянного в «Даллас Маверикс». В ночь на 26 февраля Дэвис впервые приехал в Лос-Анджелес после обмена, а его коллектив уступил со счётом 99:107.

«Один из моих лучших друзей… Было здорово видеть, что он получил такое признание», — приводит слова Джеймса издание Clutch Points в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее главный тренер «озёрников» прокомментировал первую встречу с Дэвисом, который в составе команды из Лос-Анджелеса завоевал своё первое и пока единственное чемпионство.