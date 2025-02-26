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Леброн Джеймс прокомментировал трибьют-ролик для Энтони Дэвиса от «Лейкерс»

Леброн Джеймс прокомментировал трибьют-ролик для Энтони Дэвиса от «Лейкерс»
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40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, прокомментировал трибьют-ролик от «озёрников», который был показан в честь бывшей звезды клуба Энтони Дэвиса, обменянного в «Даллас Маверикс». В ночь на 26 февраля Дэвис впервые приехал в Лос-Анджелес после обмена, а его коллектив уступил со счётом 99:107.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

«Один из моих лучших друзей… Было здорово видеть, что он получил такое признание», — приводит слова Джеймса издание Clutch Points в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее главный тренер «озёрников» прокомментировал первую встречу с Дэвисом, который в составе команды из Лос-Анджелеса завоевал своё первое и пока единственное чемпионство.

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