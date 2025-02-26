Видео: уставший Лука Дончич возвращается в раздевалку после победы над «Далласом»

В социальных сетях популярность набирает видеоролик с участием 25-летнего звёздного словенского защитника Луки Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», возвращающегося после победного матча со своей бывшей командой «Даллас Маверикс» (107:99).

«Я собираюсь сразу же лечь спать. Так и не выспался», — сказал Дончич и позже повторил это на пресс-конференции.

По ходу первого матча со своей бывшей командой словенский защитник оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 19 очков, 15 подборов и 12 результативных передач. Это достижение позволило Дончичу стать третьим игроком в североамериканской лиге, совершавшим трипл-дабл в игре с каждой командой НБА.