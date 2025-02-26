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Видео: уставший Лука Дончич возвращается в раздевалку после победы над «Далласом»

Видео: уставший Лука Дончич возвращается в раздевалку после победы над «Далласом»
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В социальных сетях популярность набирает видеоролик с участием 25-летнего звёздного словенского защитника Луки Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», возвращающегося после победного матча со своей бывшей командой «Даллас Маверикс» (107:99).

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

«Я собираюсь сразу же лечь спать. Так и не выспался», — сказал Дончич и позже повторил это на пресс-конференции.

По ходу первого матча со своей бывшей командой словенский защитник оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 19 очков, 15 подборов и 12 результативных передач. Это достижение позволило Дончичу стать третьим игроком в североамериканской лиге, совершавшим трипл-дабл в игре с каждой командой НБА.

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