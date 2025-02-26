Дончич рассказал об отношениях с бывшими партнёрами по «Далласу» после победы над ними
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25-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал взаимоотношения со своими бывшими партнёрами из «Даллас Маверикс» после победы в первой очной встрече после обмена (107:99), в частности, с Кайри Ирвингом.
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли
«Кай — мой друг. Наши отношения с ним выходят далеко за рамки баскетбола. Было приятно повидаться с этими ребятами. Мы вместе ходили на войны в предыдущие годы и серии, и было действительно забавно повидаться со всеми ними», — приводит слова Дончича издание Sports Illustrated.
Ранее издание The Athletic сообщило, что у руководства «Далласа» был конфликт с Дончичем из-за его любви к пиву и кальянам
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