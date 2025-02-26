Дончич рассказал об отношениях с бывшими партнёрами по «Далласу» после победы над ними

25-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал взаимоотношения со своими бывшими партнёрами из «Даллас Маверикс» после победы в первой очной встрече после обмена (107:99), в частности, с Кайри Ирвингом.

«Кай — мой друг. Наши отношения с ним выходят далеко за рамки баскетбола. Было приятно повидаться с этими ребятами. Мы вместе ходили на войны в предыдущие годы и серии, и было действительно забавно повидаться со всеми ними», — приводит слова Дончича издание Sports Illustrated.

Ранее издание The Athletic сообщило, что у руководства «Далласа» был конфликт с Дончичем из-за его любви к пиву и кальянам