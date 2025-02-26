У «Далласа» был конфликт с Дончичем из-за его любви к пиву и кальянам — The Athletic

У руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» был конфликт с 25-летним звёздным защитником Лукой Дончичем, который 2 февраля был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс», из-за любви словенца к пиву и кальянам, сообщило издание The Athletic.

«Они называют его ленивым. В «Далласе» говорят о проблемах с весом у Дончича. Они упоминают его вредные привычки, такие как пристрастие к пиву и кальяну… Они предсказывают его упадок в баскетболе», — говорится в сообщении издания в социальной сети Х (ранее Twitter).

После победы в финале Западной конференции в плей-офф-2024 в социальных сетях завирусилось видео, на котором Дончич пьёт пиво в подтрибунном помещении после финального матча с «Миннесотой Тимбервулвз» (4-1). А вице-президент техасского клуба по баскетбольным операциям Майкл Финли отнимает пиво у словенца.

Минувшей ночью Дончич впервые встретился со своей бывшей командой. «Лейкерс» обыграли «Маверикс» со счётом 107:99, а Лука оформил трипл-дабл (19 очков, 15 подборов и 12 передач).