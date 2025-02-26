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«Голден Стэйт Уорриорз» стал пятым клубом в истории НБА, который одержал три тысячи побед

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» стал пятой командой в истории североамериканской лиги, который достиг отметки в три тысячи побед. Это достижение покорилось «воинам» после выигранного с разгромным счётом матча с «Шарлотт Хорнетс» (128:92).

Клубы НБА, которые достигли три тысячи побед в североамериканской лиге:

1. «Бостон Селтикс» — 3,676 побед.

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3,585.

3. «Филадельфия Сиксерс» — 3,121.

4. «Нью-Йорк Никс» — 3,011.

5. «Голден Стэйт Уорриорз» — 3,000.

После 58 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 баскетболисты «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции, одержав 31 победу при 27 поражениях.