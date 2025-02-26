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«Голден Стэйт Уорриорз» стал пятым клубом в истории НБА, который одержал три тысячи побед

«Голден Стэйт Уорриорз» стал пятым клубом в истории НБА, который одержал три тысячи побед
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» стал пятой командой в истории североамериканской лиги, который достиг отметки в три тысячи побед. Это достижение покорилось «воинам» после выигранного с разгромным счётом матча с «Шарлотт Хорнетс» (128:92).

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 16, Грин - 15, Карри - 15, Пэйтон II - 14, Муди - 13, Нокс - 12, Подзиемски - 10, Пост - 8, Батлер - 6, Роу - 6, Спенсер - 6, Луни - 4, Сантос - 3, Джексон-Дэвис, Коллинз
Шарлотт Хорнетс: Симпсон - 16, Карри - 14, Уильямс - 12, Мур - 12, Бриджес - 9, Бо - 9, Смит - 9, Грин - 6, Диабате - 5, Нуркич, Окоги, Пэйтон, Гибсон

Клубы НБА, которые достигли три тысячи побед в североамериканской лиге:

1. «Бостон Селтикс» — 3,676 побед.
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3,585.
3. «Филадельфия Сиксерс» — 3,121.
4. «Нью-Йорк Никс» — 3,011.
5. «Голден Стэйт Уорриорз» — 3,000.

После 58 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 баскетболисты «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции, одержав 31 победу при 27 поражениях.

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