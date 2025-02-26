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Экс-баскетболистка УГМК — о новом лице НБА: лига готова к Гилджес-Александеру

Экс-баскетболистка УГМК — о новом лице НБА: лига готова к Гилджес-Александеру
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Бывшая баскетболистка УГМК и двукратная олимпийская чемпиона Кэндис Паркер комплиментарно отозвалась о звёздном игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шее Гилджес-Александере, выступающем в составе команды «Оклахома-Сити Тандер».

«Лицо лиги — это тот, с кого вы хотите брать пример за то, что он хороший человек, за его игру, за его ауру… НБА готова к такой звезде, как Шей Гилджес-Александеру! Кто он такой. Какой он. Его стиль. Его аура, он хорош во всём», — сказала Паркер в эфире канала NBA on TNT.

После 57 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Оклахома» занимает первое место на Западной конференции, одержав 46 побед при 11 поражениях.

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