Шакил О'Нил: мне бы не хотелось играть против Джейлена Грина

Легендарный четырёхкратный чемпион лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) Шакил О'Нил рассказал о том, что не завидует 40-летнему звёздному игроку «Лейкерс» Леброну Джеймсу, которому в скором времени предстоит играть вместе со своей командой в плей-офф против молодых и быстрых баскетболистов.

«Мне бы конечно не хотелось на месте «Лейкерс», и Леброна Джеймса попасть в первом же раунде на команду Джейлена Грина (Хьюстон Рокетс) и других игроков, которые летают по площадке. Я бы лучше сыграл против «Денвера», потому что эта команда точно не будет летать. Когда тебе 40 лет, то это не очень классно, когда твои соперники носятся как угорелые в обе стороны», — сказал Шакил на подкасте в социальных сетях портала NBA on TNT.