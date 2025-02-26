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Пол Джордж временно прекращает записывать подкасты, чтобы сосредоточиться на сезоне НБА

Пол Джордж временно прекращает записывать подкасты, чтобы сосредоточиться на сезоне НБА
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34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», заявил, что прекращает на время записывать подкасты на своём YouTube-канале Podcast P, чтобы сосредоточиться на концовке сезона.

«Я хочу сообщить членам семьи Podcast P, что после сегодняшнего эпизода с Дуайтом планирую сделать перерыв в съёмках шоу, чтобы сосредоточиться на приведении в порядок своего тела и психики и, знаете ли, чтобы помочь моей команде продвинуться к нашей общей цели — завершить сезон и дать нам шанс проявить себя в борьбе за чемпионство», — приводит слова Джорджа издание NBACentral в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Филадельфия» потерпела восемь поражений подряд и занимает 12-е место в Восточной конференции, одержав 20 побед в 57 матчах.

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