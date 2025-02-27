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Инсайдер — о будущем Кевина Дюранта: «Финикс» хочет его обменять, и он об этом знает

Инсайдер — о будущем Кевина Дюранта: «Финикс» хочет его обменять, и он об этом знает
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о будущем 36-летнего звёздного игрока и двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевина Дюранта, играющего за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда.

«Они собираются его обменять, и он это знает. Я думаю, что намерения каждого здесь кристально ясны», — приводит слова Уиндхорста издание NBACentral в социальной сети Х.

Ранее североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что руководство команды «Финикс Санз» должно обменять 36-летнего звёздного форварда Кевина Дюранта в коллектив «Оклахома-Сити Тандер».

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