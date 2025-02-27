«Детройт» выиграл восьмой матч подряд в НБА, оборвав победную серию «Бостона»

В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:97.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков, также на его счету шесть подборов и три ассиста. Дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем — 21 очко и 11 результативных передач, а также четыре подбора.

«Пистонс» продлили победную серию до восьми матчей и занимают шестое место в Восточной конференции. Действующий чемпион НБА и второй клуб Востока в текущей таблице «Бостон» уступил после шести выигранных матчей кряду.