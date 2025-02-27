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Детройт Пистонс — Бостон Селтикс, результат матча 27 февраля 2025, счет 117:97, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Детройт» выиграл восьмой матч подряд в НБА, оборвав победную серию «Бостона»
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В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:97.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 97
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Бисли - 26, Каннингем - 21, Харрис - 16, Дюрен - 13, Хардуэй-младший - 9, Холланд - 8, Сассер - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 4, Уотерс III - 3, Рид - 2, Дженкинс, Клинтман
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Уайт - 18, Притчард - 18, Порзингис - 11, Хорфорд - 9, Холидэй - 4, Петерсон - 3, Дэвисон - 3, Хозер - 3, Шейерман - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Уотсон, Кета

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков, также на его счету шесть подборов и три ассиста. Дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем — 21 очко и 11 результативных передач, а также четыре подбора.

«Пистонс» продлили победную серию до восьми матчей и занимают шестое место в Восточной конференции. Действующий чемпион НБА и второй клуб Востока в текущей таблице «Бостон» уступил после шести выигранных матчей кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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