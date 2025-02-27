27 очков Шея Гилджес-Александера помогли лидеру Запада «Оклахоме» переиграть «Бруклин»

В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 129:121.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 27 набранных очков, шесть подборов и пять ассистов. Тяжёлый форвард «Бруклина» Дэйрон Шарп оформил дабл-дабл — 25 очков и 15 подборов, а также пять результативных передач.

Лидер Западной конференции НБА «Оклахома» одержала три победы в четырёх последних матчах. «Нетс», напротив, потерпели на таком же отрезке три поражения.