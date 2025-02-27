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Бруклин Нетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 27 февраля 2025, счет 121:129, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

27 очков Шея Гилджес-Александера помогли лидеру Запада «Оклахоме» переиграть «Бруклин»
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В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 129:121.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 129
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Шарп - 25, Джонсон - 19, Хейз - 19, Уильямс - 18, Джонсон - 16, Эвбуомван - 9, Уилсон - 7, Уотфорд - 3, Мартин - 3, Бикман - 2, Льюис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Уиггинс - 24, Холмгрен - 22, Уильямс - 22, Уоллес - 13, Хартенштайн - 13, Карузо - 5, Дорт - 3, Уильямс, Джо, Дженг, Флаглер, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 27 набранных очков, шесть подборов и пять ассистов. Тяжёлый форвард «Бруклина» Дэйрон Шарп оформил дабл-дабл — 25 очков и 15 подборов, а также пять результативных передач.

Лидер Западной конференции НБА «Оклахома» одержала три победы в четырёх последних матчах. «Нетс», напротив, потерпели на таком же отрезке три поражения.

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