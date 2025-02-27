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Аризона Стэйт Сан Девилз — Университет Бригама Янга, результат матча 27 февраля 2025, счет 81:91, NCAA 2024/2025

10 ассистов Егора Дёмина помогли BYU переиграть «Аризону» в NCAA
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В ночь с 26 на 27 февраля мск в штате Аризона (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды Аризонского университета «Аризона Стэйт Сан Девилз» и университета Бригама Янга (BYU). Гости из штата Юта одержали победу со счётом 91:81 (47:37).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора два набранных очка, четыре подбора и 10 результативных передач (лучший результат среди всех игроков матча).

Также Дёмин реализовал один из шести бросков с игры и не забил единственные попытки трёхочковых и со штрафной линии.

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