Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин вошёл в топ-2 среди первокурсников в своей команде по одному из показателей

Егор Дёмин вошёл в топ-2 среди первокурсников в своей команде по одному из показателей
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, после победы над командой Аризонского университета «Аризона Стэйт Сан Девилз» (91:81) поднялся на второе место по передачам за сезон среди первокурсников в BYU.

Дёмин по ходу матча отдал 10 передач, что позволило набрать ему число в 142 ассиста и опередить Рэнди Рида, занимавшего вторую строчку с сезона-1992/1993, сообщил аккаунт BYU Game Notes в социальной сети Х.

За всю игровую карьеру в команде BYU наивысший показатель передач принадлежит Кайлу Коллинсуорту, который выступал за коллектив с 2010 по 2016 год и смог набрать 715 результативных передач, отдав за последний сезон 275 ассистов.

Материалы по теме
Когда россиянин — мозг и душа. Команда Егора Дёмина получила признание в США
Когда россиянин — мозг и душа. Команда Егора Дёмина получила признание в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android