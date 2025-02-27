Егор Дёмин вошёл в топ-2 среди первокурсников в своей команде по одному из показателей

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, после победы над командой Аризонского университета «Аризона Стэйт Сан Девилз» (91:81) поднялся на второе место по передачам за сезон среди первокурсников в BYU.

Дёмин по ходу матча отдал 10 передач, что позволило набрать ему число в 142 ассиста и опередить Рэнди Рида, занимавшего вторую строчку с сезона-1992/1993, сообщил аккаунт BYU Game Notes в социальной сети Х.

За всю игровую карьеру в команде BYU наивысший показатель передач принадлежит Кайлу Коллинсуорту, который выступал за коллектив с 2010 по 2016 год и смог набрать 715 результативных передач, отдав за последний сезон 275 ассистов.