Результаты игрового дня НБА 27 февраля
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В ночь с 26 на 27 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 27 февраля
- «Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» — 117:97.
- «Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс» — 110:105.
- «Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» — 111:91.
- «Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:129.
- «Бруклин Нетс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 121:129.
- «Майами Хит» – «Атланта Хоукс» — 131:109.
- «Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:122.
- «Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» — 101:118.
- «Хьюстон Рокетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 118:106.
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 97
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Бисли - 26, Каннингем - 21, Харрис - 16, Дюрен - 13, Хардуэй-младший - 9, Холланд - 8, Сассер - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 4, Уотерс III - 3, Рид - 2, Дженкинс, Клинтман, Шрёдер
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Уайт - 18, Притчард - 18, Порзингис - 11, Хорфорд - 9, Холидэй - 4, Петерсон - 3, Дэвисон - 3, Хозер - 3, Шейерман - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Уотсон, Кета
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Бриджес - 28, Ануноби - 16, Хукпорти - 8, Харт - 7, Ачиува - 7, Макбрайд - 6, Пэйн - 4, Райт, Дадье, Колек, Таунс, Райан, Шамет
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Убре - 27, Джордж - 25, Драммонд - 7, Эдвардс - 6, Бона - 5, Гримс - 3, Уокер - 2, Даутин, Батлер, Каунсил, Родди
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 91
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Тёрнер - 18, Сиакам - 15, Несмит - 12, Матурин - 10, Брайант - 8, Нембард - 7, Топпин - 4, Шиппард - 4, Уокер, Деннис, Фёрфи, Джонсон
Торонто Рэпторс: Куикли - 18, Могбо - 16, Барретт - 16, Дик - 10, Пёлтль - 10, Агбаджи - 10, Робинсон - 8, Уолтер - 3, Ингрэм, Барнс, Шид, Буше
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
121 : 129
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Холмс - 20, Кисперт - 20, Кулибали - 16, Смарт - 10, Вукчевич - 8, Каррингтон - 8, Миддлтон - 8, Джордж - 7, Джонс, Макдэниелс, Мартин, Джонсон, Шампани, Гилл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 36, Хендерсон - 16, Саймонс - 16, Грант - 15, Мюррэй - 12, Уокер - 12, Камара - 11, Авдия - 5, Клингэн - 4, Бэнтон - 2, Эйтон, Тибулл, Рупер, Рит, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 129
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Шарп - 25, Джонсон - 19, Хейз - 19, Уильямс - 18, Джонсон - 16, Эвбуомван - 9, Уилсон - 7, Уотфорд - 3, Мартин - 3, Бикман - 2, Томас, Льюис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Уиггинс - 24, Холмгрен - 22, Уильямс - 22, Уоллес - 13, Хартенштайн - 13, Карузо - 5, Дорт - 3, Уильямс, Джо, Дженг, Флаглер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
131 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 24, Робинсон - 24, Адебайо - 20, Митчелл - 20, Уиггинс - 15, Хайсмит - 14, Уэр - 12, Жакез-мл. - 2, Розир, Йович, Ларссон, Бёркс, Андерсон, Лав
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 18, Леверт - 17, Янг - 17, Мэнн - 13, Оконгву - 13, Рисашер - 11, Капела - 8, Ньянг - 7, Гуйе - 5, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Гидди - 21, Коллинс - 21, Уайт - 19, Джонс - 16, Болл - 15, Хаертер - 13, Бузелис - 5, Терри - 5, Филлипс - 2, Картер, Хортон-Такер, Лидделл
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 30, Коффи - 20, Леонард - 17, Джонс - 16, Богданович - 14, Зубац - 10, Симмонс - 6, Данн - 5, Юбэнкс - 4, Боучэмп, Браун, Батюм, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
101 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Кесслер - 25, Мартин - 16, Сенсабо - 12, Джордж - 11, Кольер - 9, Филиповски - 9, Джузэнг - 9, Спрингер - 5, Уильямс - 3, Кларксон - 2, Секстон, Михайлюк
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 26, Лавин - 22, Дерозан - 19, Валанчюнас - 15, Монк - 13, Сабонис - 12, Эллис - 11, Макдермотт, Джонс, Фульц, Ларэвиа, Лайлз, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 25, Грин - 21, Брукс - 19, Грин - 13, Смит II - 9, Шенгюн - 9, Тэйт - 7, Ландейл - 5, Адамс - 4, Холидей - 2, Шеппард - 2, Уильямс - 2, Ванвлит, Уитмор, Исон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Касл - 22, Мамукелашвили - 12, Шампани - 11, Васселл - 9, Фокс - 7, Сохан - 7, Уэсли - 5, Пол - 4, Бийомбо - 4, Барнс - 3, Маклафлин, Брэнэм
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