В ночь с 26 на 27 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 февраля

«Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» — 117:97.

«Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс» — 110:105.

«Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» — 111:91.

«Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:129.

«Бруклин Нетс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 121:129.

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» — 131:109.

«Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:122.

«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» — 101:118.

«Хьюстон Рокетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 118:106.

Видео: В перерыве матча НБА устроили забег младенцев