«Детройт» повторил свой лучший результат за 18 лет, обыграв действующих чемпионов НБА
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В ночь на 27 февраля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» на домашнем стадионе «Литтл Сизарс-арена» нанёс поражение действующему чемпиону североамериканской лиги «Бостон Селтикс» со счётом 117:97, что позволило баскетболистам из Детройта повторить лучшую победную серию команды с 2006 года.
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 97
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Бисли - 26, Каннингем - 21, Харрис - 16, Дюрен - 13, Хардуэй-младший - 9, Холланд - 8, Сассер - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 4, Уотерс III - 3, Рид - 2, Дженкинс, Клинтман, Шрёдер
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Уайт - 18, Притчард - 18, Порзингис - 11, Хорфорд - 9, Холидэй - 4, Петерсон - 3, Дэвисон - 3, Хозер - 3, Шейерман - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Уотсон, Кета
Последний раз «Пистонс» обладали такой выигрышной серией в сезоне-2006/2007. По итогам того розыгрыша НБА, который стал 61-м в истории лиги, «Детройт» дошёл до финала Восточной конференции, обыграв в первом раунде «Орландо» 4-0, а во втором «Чикаго Буллз» — 4-2. В финале Востока «Детройт» уступил «Кливленду» во главе с Леброном Джеймсом 2-4.
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