«Детройт» повторил свой лучший результат за 18 лет, обыграв действующих чемпионов НБА

В ночь на 27 февраля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» на домашнем стадионе «Литтл Сизарс-арена» нанёс поражение действующему чемпиону североамериканской лиги «Бостон Селтикс» со счётом 117:97, что позволило баскетболистам из Детройта повторить лучшую победную серию команды с 2006 года.

Последний раз «Пистонс» обладали такой выигрышной серией в сезоне-2006/2007. По итогам того розыгрыша НБА, который стал 61-м в истории лиги, «Детройт» дошёл до финала Восточной конференции, обыграв в первом раунде «Орландо» 4-0, а во втором «Чикаго Буллз» — 4-2. В финале Востока «Детройт» уступил «Кливленду» во главе с Леброном Джеймсом 2-4.