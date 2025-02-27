Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Детройт» повторил свой лучший результат за 18 лет, обыграв действующих чемпионов НБА

«Детройт» повторил свой лучший результат за 18 лет, обыграв действующих чемпионов НБА
Комментарии

В ночь на 27 февраля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» на домашнем стадионе «Литтл Сизарс-арена» нанёс поражение действующему чемпиону североамериканской лиги «Бостон Селтикс» со счётом 117:97, что позволило баскетболистам из Детройта повторить лучшую победную серию команды с 2006 года.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 97
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Бисли - 26, Каннингем - 21, Харрис - 16, Дюрен - 13, Хардуэй-младший - 9, Холланд - 8, Сассер - 8, Томпсон - 7, Стюарт - 4, Уотерс III - 3, Рид - 2, Дженкинс, Клинтман, Шрёдер
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Уайт - 18, Притчард - 18, Порзингис - 11, Хорфорд - 9, Холидэй - 4, Петерсон - 3, Дэвисон - 3, Хозер - 3, Шейерман - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Уотсон, Кета

Последний раз «Пистонс» обладали такой выигрышной серией в сезоне-2006/2007. По итогам того розыгрыша НБА, который стал 61-м в истории лиги, «Детройт» дошёл до финала Восточной конференции, обыграв в первом раунде «Орландо» 4-0, а во втором «Чикаго Буллз» — 4-2. В финале Востока «Детройт» уступил «Кливленду» во главе с Леброном Джеймсом 2-4.

Материалы по теме
«Лейкерс» выглядят опасно. Они реальные фавориты в гонке за титул НБА?
«Лейкерс» выглядят опасно. Они реальные фавориты в гонке за титул НБА?
Комментарии
Новости. НБА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android