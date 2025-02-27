Евролига: расписание матчей 27 февраля
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27 февраля, в четверг, поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей вернувшегося после паузы регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Евролиги на 7 февраля:
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Жальгирис»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Монако»;
22:30 мск — «Париж» — «Бавария»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Барселона»;
23:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Фенербахче».
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером сезона-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 26 проведённых матчей 19 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 17 игр при восьми поражениях. Третье место у сербской «Црвены Звезды» — 16 побед и 10 поражений.
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