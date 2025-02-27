Евролига: расписание матчей 27 февраля

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27 февраля, в четверг, поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей вернувшегося после паузы регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Евролиги на 7 февраля:

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Жальгирис»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Монако»;

22:30 мск — «Париж» — «Бавария»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Барселона»;

23:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Фенербахче».

Лидером сезона-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 26 проведённых матчей 19 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 17 игр при восьми поражениях. Третье место у сербской «Црвены Звезды» — 16 побед и 10 поражений.