«Реал» Мадрид — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

27 февраля, в четверг, элитный европейский турнир по баскетболу — Евролига — возвращается с играми регулярного сезона. Центральным матчем станет противостояние двух испанских команд — «Реал» Мадрид и «Барселона».

Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени, а портал «Чемпионат» проведёт для Вас онлайн-трансляцию матча, которая начнётся также в 22:45. Ссылка на трансляцию ниже.

Онлайн-трансляция матча «Реал» Мадрид — «Барселона».

Видеотрансляция баскетбольного матча будет доступна на сервисе Okko. На данный момент «Барселона» и «Реал» являются соседями, занимая 10-е и 11-е места соответственно.