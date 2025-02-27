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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Евролига — Реал Мадрид — Барселона: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» Мадрид — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
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27 февраля, в четверг, элитный европейский турнир по баскетболу — Евролига — возвращается с играми регулярного сезона. Центральным матчем станет противостояние двух испанских команд — «Реал» Мадрид и «Барселона».

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени, а портал «Чемпионат» проведёт для Вас онлайн-трансляцию матча, которая начнётся также в 22:45. Ссылка на трансляцию ниже.

Онлайн-трансляция матча «Реал» Мадрид — «Барселона».

Видеотрансляция баскетбольного матча будет доступна на сервисе Okko. На данный момент «Барселона» и «Реал» являются соседями, занимая 10-е и 11-е места соответственно.

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