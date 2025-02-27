Результаты российских игроков в NCAA 27 февраля: 18 очков Лахина и очередная победа

27 февраля в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) прошёл очередной игровой день. 23-летний российский форвард Виктор Лахин, выступающий за команду «Клемсон Тайгерз», помог своему коллективу одержать пятую победу кряду.

«Клемсон Тайгерз» встретился с «Нотр-Дам Файтинг Айриш» и выиграл встречу со счётом 83:69. Лахин по ходу матча провёл на паркете 27 минут, набрал за это время 18 очков (8 из 17 бросков с игры), сделал пять подборов, отдал пять передач и совершил два блок-шота. На данный момент «тигры» расположились в тройке лидеров конференции ACC, находясь в одной победе от возглавляющего таблицу «Дьюка», который ранее обыграли.

Даниил Глазков, выступающий за «Лойола Рэмблерз», помог обыграть коллектив революционеров Джорджа Вашингтона из Университета Джорджа Вашингтона, находящегося в столице США, со счётом 77:57. Глазков отыграл три минуты, сделав один подбор и допустил одну потерю при двух неточных бросках с игры.