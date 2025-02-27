Новичок «Локомотива-Кубань» поделился первыми впечатлениями от Краснодара и команды

30-летний американский профессиональный баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Единой лиги ВТБ Таджер Макколл поделился первыми впечатлениями от Краснодара и новой команды.

«Здесь немного холодно, но товарищи по команде сказали, что обычно тут более тёплая погода. Я здесь совсем недавно, поэтому ещё не успел как следует исследовать город, но то, что я уже понял, — здесь потрясающие люди! Все, с кем мне уже довелось пообщаться, были со мной очень приветливыми и милыми. И еда оказалась намного лучше, чем я ожидал.

Команда отличная! Со многими ребятами я уже хорошо знаком и вижу, что они отлично ладят с другими игроками. Все меня подбадривают и помогают, поэтому, думаю, мне будет намного проще влиться в коллектив, чем если бы я пришёл в совсем новую команду», — приводит слова Макколла пресс-служба команды.