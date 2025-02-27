Игрок «Чикаго» присоединился к легендарному Майклу Джордану, повторив рекорд клуба

22-летний австралийский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» на позиции атакующего защитника, Джош Гидди после четвёртого кряду дабл-дабла присоединился к двум экс-игрокам «быков» — легендарному шестикратному чемпиону лиги Майклу Джордану и Клему Хаскинсу.

В проигранном матче с «Лос-Анджелес Клипперс (117:122) Гидди набрал 21 очко, отдал 12 передач (дабл-дабл) и совершил восемь подборов. Этот дабл-дабл с 20+ очками стал для Гидди четвёртым, что позволило ему стать третьим игроком в истории «Чикаго», кому удавалось это сделать.

С «Филадельфией» (142:110) у Гидди 25 очков и 16 подборов, с «Финиксом» (117:121) (24 очка и 10 передач) и с «Нью-Йорком» (111:113) (27 очков и 16 подборов).