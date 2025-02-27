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Игрок «Чикаго» присоединился к легендарному Майклу Джордану, повторив рекорд клуба

Игрок «Чикаго» присоединился к легендарному Майклу Джордану, повторив рекорд клуба
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22-летний австралийский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» на позиции атакующего защитника, Джош Гидди после четвёртого кряду дабл-дабла присоединился к двум экс-игрокам «быков» — легендарному шестикратному чемпиону лиги Майклу Джордану и Клему Хаскинсу.

В проигранном матче с «Лос-Анджелес Клипперс (117:122) Гидди набрал 21 очко, отдал 12 передач (дабл-дабл) и совершил восемь подборов. Этот дабл-дабл с 20+ очками стал для Гидди четвёртым, что позволило ему стать третьим игроком в истории «Чикаго», кому удавалось это сделать.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Гидди - 21, Коллинс - 21, Уайт - 19, Джонс - 16, Болл - 15, Хаертер - 13, Бузелис - 5, Терри - 5, Филлипс - 2, Картер, Хортон-Такер, Лидделл
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 30, Коффи - 20, Леонард - 17, Джонс - 16, Богданович - 14, Зубац - 10, Симмонс - 6, Данн - 5, Юбэнкс - 4, Боучэмп, Браун, Батюм, Миллз

С «Филадельфией» (142:110) у Гидди 25 очков и 16 подборов, с «Финиксом» (117:121) (24 очка и 10 передач) и с «Нью-Йорком» (111:113) (27 очков и 16 подборов).

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