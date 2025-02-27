Экс-игрок «Клипперс» и «Буллз» Беверли посетил матч команд в НБА

36-летний американский профессиональный баскетболист, 12 лет выступавший в НБА, Патрик Беверли посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Клипперс» (117:122), игроком которых он раньше являлся.

Лучшим игроком матча стал лидер «парусников» Джеймс Харден, набравший по ходу матча 30 очков, отдавший шесть передач и совершивший два подбора.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год, а за «Чикаго» в 2023-м, при этом сам Патрик родом из Чикаго.

Ранее Беверли расторг контракт с израильской командой из-за конфликта с экс-тренером ЦСКА, а по ходу матча игрок «Буллз» Гидди присоединился к Майклу Джордану по одному из рекордов.