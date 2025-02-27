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Экс-игрок «Клипперс» и «Буллз» Беверли посетил матч команд в НБА

Экс-игрок «Клипперс» и «Буллз» Беверли посетил матч команд в НБА
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36-летний американский профессиональный баскетболист, 12 лет выступавший в НБА, Патрик Беверли посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Клипперс» (117:122), игроком которых он раньше являлся.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Гидди - 21, Коллинс - 21, Уайт - 19, Джонс - 16, Болл - 15, Хаертер - 13, Бузелис - 5, Терри - 5, Филлипс - 2, Картер, Хортон-Такер, Лидделл
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 30, Коффи - 20, Леонард - 17, Джонс - 16, Богданович - 14, Зубац - 10, Симмонс - 6, Данн - 5, Юбэнкс - 4, Боучэмп, Браун, Батюм, Миллз

Лучшим игроком матча стал лидер «парусников» Джеймс Харден, набравший по ходу матча 30 очков, отдавший шесть передач и совершивший два подбора.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год, а за «Чикаго» в 2023-м, при этом сам Патрик родом из Чикаго.

Ранее Беверли расторг контракт с израильской командой из-за конфликта с экс-тренером ЦСКА, а по ходу матча игрок «Буллз» Гидди присоединился к Майклу Джордану по одному из рекордов.

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