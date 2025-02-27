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Новичок «Локомотива-Кубань» рассказал о своих отношениях с Миллером и Кливлендом

Новичок «Локомотива-Кубань» рассказал о своих отношениях с Миллером и Кливлендом
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30-летний американский профессиональный баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Единой лиги ВТБ Таджер Макколл рассказал о своих отношениях со звёздами коллектива Патриком Миллером и Антониусом Кливлендом.

«Пэт и Эй Си [так звучат инициалы Кливленда на американский манер] мне как братья! Я даже был на свадьбах у каждого из них. С Патриком мы знакомы очень много лет. Мы ходили в одну школу и тренируемся вместе ещё со времён колледжа.

Эй Си выступал в той же конференции, что и я. Мы играли вместе и друг против друга в Израиле, были соперниками в Австралии и G-Лиге. На самом деле мы очень много общаемся за пределами паркета, у нас даже есть общий чат, где мы постоянно переписываемся», — приводит слова Макколла пресс-служба команды.

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