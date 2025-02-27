Дюрант — о критике за уход в «Уорриорз» из «Оклахомы»: плевать, мы совершили невероятное

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, вместе с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином обсудили во время эфира на канале The Draymond Green Show на YouTube свой переход к «воинам» из «Оклахома-Сити Тандер» в 2016 году.

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Грин: Как ты думаешь, люди всё ещё злятся на тебя за то, что ты перешёл в тот год играть за «Уорриорз»?

Дюрант: Я уверен, что некоторые люди никогда этого не забудут… но мне плевать. Мы совершили невероятные вещи!

В составе «Уорриорз» Дюрант завоевал свои первые два титула североамериканской лиги, дважды став самым ценным игроком (MVP) финалов в 2017 и 2018 годах.