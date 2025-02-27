Пол Джордж назвал более талантливого игрока NCAA, чем Купер Флэгг

34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», заявил, что 18-летний 208-сантиметровый защитник, признанный пятизвёздочным проспектом 2024 года, Эйс Бэйли является более заслуженным первым номером драфта НБА, чем Купер Флэгг из «Дьюка».

«Я бы выбрал Эйса Бэйли. Я думаю, что Эйс — более талантливый игрок, при этом у него всё ещё есть потенциал… Я думаю, что он может проявить себя немного лучше, чем Купер Флэгг», — приводит слова Джорджа издание Clutch Points.

Бэйли выступает за команду NCAA «Ратгерс Скарлет Найтс».