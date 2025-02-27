Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж назвал более талантливого игрока NCAA, чем Купер Флэгг

Пол Джордж назвал более талантливого игрока NCAA, чем Купер Флэгг
Комментарии

34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», заявил, что 18-летний 208-сантиметровый защитник, признанный пятизвёздочным проспектом 2024 года, Эйс Бэйли является более заслуженным первым номером драфта НБА, чем Купер Флэгг из «Дьюка».

«Я бы выбрал Эйса Бэйли. Я думаю, что Эйс — более талантливый игрок, при этом у него всё ещё есть потенциал… Я думаю, что он может проявить себя немного лучше, чем Купер Флэгг», — приводит слова Джорджа издание Clutch Points.

Бэйли выступает за команду NCAA «Ратгерс Скарлет Найтс».

Материалы по теме
Пол Джордж временно прекращает записывать подкасты, чтобы сосредоточиться на сезоне НБА
Результаты российских игроков в NCAA 27 февраля: 18 очков Лахина и очередная победа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android