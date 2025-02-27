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Экс-игрок НБА — о Зайоне Уильямсоне: нет никого, кто навредил ему больше, чем он сам

Экс-игрок НБА — о Зайоне Уильямсоне: нет никого, кто навредил ему больше, чем он сам
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался по поводу форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Это его вызов в НБА. Он борется сам с собой, верно? Нет соперника, который нанёс бы больший ущерб его карьере, чем он сам. Зайон должен приходить в тренировочный лагерь с определённым весом, зная, что он будет набирать его в течение сезона.

И если он добьётся успеха в течение сезона, ему придётся вспомнить, как он трудился за пределами площадки, чтобы найти себя и чувствовать комфортно. И я знаю, что из-за того, как он играет, люди думают, что ему нужно стать сильнее, что создаёт ненужное давление», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

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