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Егор Дёмин занимает 21-ю строчку рейтинга драфта НБА — 2025 по версии The Athletic

Егор Дёмин занимает 21-ю строчку рейтинга драфта НБА — 2025 по версии The Athletic
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18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, занял 21-е место среди всех кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025 по версии издания The Athletic.

Рейтинг баскетболистов NCAA перед драфтом НБА — 2025 на 27 февраля:

1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»).
2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»).
3. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»).
4. Вальдес Эджкомб-младший («Бэйлор Беарс»).
5. Каспарас Якучионис («Иллинойс Файтинг Иллини»).
...
21. Егор Дёмин (университет Бригама Янга (BYU).
...
79. Владислав Голдин (университет Мичигана).

Ранее Пол Джордж назвал более талантливого игрока NCAA, чем Купер Флэгг.

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