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Новичок «Локомотива-Кубань» отреагировал на сравнения с Джа Морантом и назвал кумиров

Новичок «Локомотива-Кубань» отреагировал на сравнения с Джа Морантом и назвал кумиров
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30-летний американский профессиональный баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Единой лиги ВТБ Таджер Макколл отреагировал на сравнения со звёздным защитником НБА Джа Морантом («Мемфис Гриззлиз») и назвал своих кумиров.

— Как можешь охарактеризовать свой стиль игры? Краснодарские болельщики уже сравнили тебя с Джа Морантом.
— Ну ничего себе! Мне, конечно, приятно. Надеюсь, что смогу оправдать ожидания наших фанатов. Я играю жёстко и быстро, я бы даже сказал, я немного дикий. Когда я в полёте с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое.

А вообще, я вырос, наблюдая за Алленом Айверсоном. Это мой любимый игрок. И он тоже из Филадельфии. Айверсон всегда делал игру интересной для фанатов, и я тоже стараюсь, потому что мы в первую очередь выступаем именно для людей на трибунах и у экранов. Болельщики заряжают нас эмоциями и дают ту самую энергию, благодаря которой мы побеждаем. Но, конечно, я возьму на заметку Джа Моранта. Это хорошее сравнение, — приводит слова Макколла пресс-служба команды.

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