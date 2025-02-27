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Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Аврамовича в Евробаскете

Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Аврамовича в Евробаскете
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Федерация баскетбола Сербии поблагодарила клуб Единой лиги ВТБ ЦСКА за то, что 30-летний звёздный защитник команды Алекса Аврамович принял участие за свою сборную в квалификационных матчах Евробаскета-2025.

«Дорогие друзья, Федерация баскетбола Сербии хотела бы поблагодарить вас за вашу любезную помощь и предоставление возможности вашему игроку Алексе Аврамовичу принять участие в играх третьего отборочного цикла к Евробаскету 2025 года, помимо напряжённого календаря соревнований вашего национального чемпионата.

Мы желаем вам больших успехов в течение сезона, учитывая важность предстоящих игр. Мы искренне надеемся на продолжение нашего успешного сотрудничества в подготовке и проведении предстоящего Евробаскета-2025.

С наилучшими пожеланиями, Светислав Пешич», — говорится в письме сербской федерации, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Сами армейцы в социальных сетях пожелали удачи сборной Сербии в дальнейших играх: «Поздравляем сборную Сербии и национальную федерацию страны с первым местом в отборочной группе и желаем удачи на предстоящем финальном турнире!»

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