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Зайон Уильямсон сделал татуировку в честь японского персонажа Наруто

Зайон Уильямсон сделал татуировку в честь японского персонажа Наруто
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24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», Зайон Уильямсон сделал новую татуировку в честь японского персонажа Наруто Узумаки из сериала «Наруто».

Фото: Кадр из социальных сетей

На татуировке изображена печать из четырёх символов, заимствованная из популярного аниме-сериала «Наруто». Согласно «Нарутопедии», печать из четырёх символов используется для «запечатывания крупного врага или злого духа в цель, такую как предмет или человеческое тело».

В этом сезоне Зайон принял участие в 21 матче за «Пеликанс». Как это часто бывало в его карьере, из-за травм он пропускал много времени. В среднем за игру он набирает 24,2 очка, делает 7,4 подбора и 4,7 передачи.

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