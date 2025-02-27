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«Это чуть меня не убило». Вернон Максвелл вспомнил о драке с легендой НБА

«Это чуть меня не убило». Вернон Максвелл вспомнил о драке с легендой НБА
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл вспомнил о стычке с бывшим товарищем по команде Хакимом Оладжьювоном, случившейся в раздевалке.

«Как же сильно он меня ударил. Это случилось в Сиэтле. У меня была плохая первая половина, так что я был зол. Я злился, что мне не пасовали. Хаким только отвечал: «Будь профессионалом». Я бросил ему, что тоже чертовски от него устал. Почему я это сказал? Не стоило этого делать. Он подошёл и выбил из меня всю дурь. Чёрт возьми, это чуть меня не убило», — сказал Максвелл на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

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