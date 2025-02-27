Мама Луки Дончича показала фото в майке сына из Лос-Анджелеса

Мирьям Потербин, мама разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежей фотографией. Мирьям показала снимок напротив арены «Лейкерс», на котором она позирует в майке сына.

Фото: Из личного архива Мирьям Потербин

Напомним, Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Даллас Маверикс». В техасскую команду, по условиям сделки, отправился «большой» Энтони Дэвис.

После перехода в «Лейкерс» Дончич успел принять участие в пяти матчах, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал девять подборов и отдавал семь результативных передач.

Дончич идёт в раздевалку после победы над «Маверикс»: