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Инсайдер назвал условие, без которого Эмбиид не сможет участвовать в матчах

Инсайдер назвал условие, без которого Эмбиид не сможет участвовать в матчах
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид должен регулярно получать инъекции в левое колено, чтобы рассчитывать на возможность выхода на площадку. Об этом во время выступления на ESPN рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, «Филадельфия» продолжает консультации с медиками, чтобы оценить состояние центрового. Его статус на оставшуюся часть сезона пока обсуждается.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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