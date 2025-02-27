Инсайдер назвал условие, без которого Эмбиид не сможет участвовать в матчах

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид должен регулярно получать инъекции в левое колено, чтобы рассчитывать на возможность выхода на площадку. Об этом во время выступления на ESPN рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, «Филадельфия» продолжает консультации с медиками, чтобы оценить состояние центрового. Его статус на оставшуюся часть сезона пока обсуждается.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Джоэл Эмбиид отрабатывает броски в леопардовой шубе: