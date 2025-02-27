Basket News представил данные о бюджетах команд Евролиги в этом сезоне

Издание Basket News представило бюджеты команд Евролиги в нынешнем сезоне. Источник опубликовал информацию об общих расходах клубов и тратах на зарплаты игрокам и тренерам. Лидером по общему бюджету является мадридский «Реал», в то время как по расходам на платёжные ведомости лидируют сразу три клуба: «Реал», «Панатинаикос» и «Олимпиакос».

Самый низкий бюджет в этом сезоне Евролиги – у берлинской «Альбы».

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Ранее исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич выразил уверенность, что московский ЦСКА и петербургский «Зенит» будут выступать в Евролиге с сезона-2025/2026.

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