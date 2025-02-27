В Евролиге отреагировали на планы НБА по созданию лиги в Европе

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас дал комментарий относительно планов НБА по расширению в Европу.

«Мы понимаем, что баскетбол в Европе не нужно спасать. Здесь играют на высоком уровне. Необходимо просто добиваться дальнейшего прогресса. Тогда можно будет конкурировать с другими видами спорта. Вместо того чтобы приходить и напрягать мускулы, чтобы показать, насколько мы сильны, нам просто следует сесть и обсудить, как развивать баскетбол вместе. Речь не только о Европе, но и об Америке с НБА и обо всём мире в целом», — приводит слова Мотеюнаса TalkBasket.net со ссылкой на его выступление на канале Krepsinis․net в YouTube.

Материалы по теме Названы планы НБА по новой лиге в Европе на базе топовых футбольных команд — BasketNews

В перерыве матча НБА устроили забег младенцев: