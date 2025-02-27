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Подарок мальчику от Вембаньямы продан на аукционе. Сделку пробуют отменить — источник

Подарок мальчику от Вембаньямы продан на аукционе. Сделку пробуют отменить — источник
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Майка, которую центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма подарил юному болельщику в декабре прошлого года, была продана на аукционе за $ 73 тыc. При этом, как информирует Front Office Sports, семья мальчика пытается отменить продажу.

Сложность заключается в том, что майку уже отправили покупателю. Отмечается также, что в ответе аукционного дома Goldin говорится, что отец ребёнка «испытывает угрызения совести».

Напомним, Виктор недавно выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА на площадку он уже не вернётся.

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