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Гендиректор Евролиги сделал заявление о возможном возвращении в турнир ЦСКА и «Зенита»

Гендиректор Евролиги сделал заявление о возможном возвращении в турнир ЦСКА и «Зенита»
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Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас отреагировал на недавние слова исполнительного директора Совета тренеров Евролиги Горана Шашича. Ранее тот выразил уверенность, что московский ЦСКА и петербургский «Зенит» будут выступать в турнире с сезона-2025/2026.

«Мы рассматриваем это как заявление одного человека. У каждого из нас есть своё мнение, но оно не имеет ничего общего с позицией Евролиги. Если ситуация кардинально не изменится, а пока она остаётся прежней, нет смысла даже говорить о возвращении. О каком возвращении может идти речь?» — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops со ссылкой на его выступление на канале Krepsinis․net в YouTube.

Напомним, российские команды не выступают в Евролиге с марта 2022 года.

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