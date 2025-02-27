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Дрэймонд Грин назвал лучшую эпоху в истории НБА

Дрэймонд Грин назвал лучшую эпоху в истории НБА
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время беседы с бывшим товарищем по команде Кевином Дюрантом, выступающим сейчас за «Финикс Санз», высказал мнение, что период с 2015 по 2019 год был лучшей эрой в истории НБА.

«Лучшей эпохой в истории НБА, по моему мнению, был период с 2015 по 2019 год. Лучший пятилетний отрезок. Можете сказать, что это был «Шоутайм Лейкерс», но, по крайней мере, это время – в топ-3. Твой переход в «Уорриорз» поднял эпоху на новый уровень. Та эра не была бы такой, если бы не ты. Это заставило остальные команды подтянуться», — сказал Грин на канале The Draymond Green Show with Baron Davis в YouTube.

Дюрант выступал в «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год.

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