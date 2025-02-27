«Предпочёл бы видеть тебя в синем». Тони Кроос встретился с новичком «Лейкерс» Дончичем

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» (107:99). После игры прославленный футболист показал фото со словенским разыгрывающим «Лос-Анджелеса» Лукой Дончичем, который недавно перешёл в калифорнийский клуб из «Далласа» в результате громкого обмена.

«По-прежнему предпочитаю видеть тебя в синей майке. Рад был встретиться, приятель», — написал Кроос.

Фото: Из личного архива Тони Крооса

«А я бы предпочёл видеть тебя в белом», — написал в комментариях защитник «Реала» Лукас Васкес, сопроводив сообщение грустным смайлом. Напомним, в прошлом году Кроос завершил карьеру.

Дончич идёт в раздевалку после победы над «Маверикс»: