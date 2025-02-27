Видео: сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом» в Евролиге
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В настоящий момент в Евролиге в рамках регулярного чемпионата проходит матч между сербским клубом «Црвена Звезда» и «Жальгирисом» из Литвы. Перед игрой на арене включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон. Также на матче можно было увидеть множество сербских болельщиков с флагами как своей страны, так и России.
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
4-я четверть
78 : 84
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»:
«Црвена Звезда» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. В активе клуба из Белграда 16 побед и 10 поражений. «Жальгирис» располагается на 12-й строчке. На счету литовской команды 12 побед и 14 поражений.
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