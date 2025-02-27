Видео: сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом» в Евролиге

В настоящий момент в Евролиге в рамках регулярного чемпионата проходит матч между сербским клубом «Црвена Звезда» и «Жальгирисом» из Литвы. Перед игрой на арене включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон. Также на матче можно было увидеть множество сербских болельщиков с флагами как своей страны, так и России.

Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»:

«Црвена Звезда» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. В активе клуба из Белграда 16 побед и 10 поражений. «Жальгирис» располагается на 12-й строчке. На счету литовской команды 12 побед и 14 поражений.