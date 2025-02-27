ЦСКА и «Зенит» поблагодарили «Црвену Звезду» за атмосферу на игре с «Жальгирисом» из Литвы

Московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга поблагодарили сербскую «Црвену Звезду» за атмосферу на матче с литовским «Жальгирисом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Напомним, перед игрой на арене звучала песня «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон. Также на матче можно было увидеть множество сербских болельщиков с флагами как своей страны, так и России.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит «Црвену Звезду» и её преданных болельщиков за невероятную поддержку перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Срби и Руси браћа заувек!» — говорится в сообщении петербургской команды.

«Большое спасибо!» — говорится в сообщении ЦСКА на сербском языке.

Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»: