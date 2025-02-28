«Црвена звезда» дома уступила «Жальгирису» в матче Евролиги

Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого в Белграде (Сербия) «Црвена Звезда» принимала литовский клуб «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 86:80 (23:22, 21:21, 23:17, 19:20) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник Сильвен Франсиско, представляющий «Жальгирис». Он набрал 25 очков. Также на его счету шесть подборов и четыре результативные передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал центровой Филип Петрушев. В его активе 16 очков и четыре подбора.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 6 марта и начнётся в 22:30 мск. «Жальгирис» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде встретится с «Басконией». Матч состоится 6 марта, начало — в 22:30 мск.

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