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«Црвена звезда» дома уступила «Жальгирису» в матче Евролиги

«Црвена звезда» дома уступила «Жальгирису» в матче Евролиги
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Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого в Белграде (Сербия) «Црвена Звезда» принимала литовский клуб «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 86:80 (23:22, 21:21, 23:17, 19:20) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком матча стал защитник Сильвен Франсиско, представляющий «Жальгирис». Он набрал 25 очков. Также на его счету шесть подборов и четыре результативные передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал центровой Филип Петрушев. В его активе 16 очков и четыре подбора.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 6 марта и начнётся в 22:30 мск. «Жальгирис» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде встретится с «Басконией». Матч состоится 6 марта, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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