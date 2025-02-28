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Перенёсший инсульт Грег Попович обратился к «Сан-Антонио» с заявлением

Перенёсший инсульт Грег Попович обратился к «Сан-Антонио» с заявлением
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович впервые после перенесённого инсульта обратился к команде, чтобы поделиться последней информацией относительно хода своего выздоровления. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Крис Хайнс.

По сведениям источника, в ходе беседы Попович сообщил, что не вернётся к выполнению своих обязанностей в этом сезоне.

Напомним, также в нынешнем сезоне команде не поможет центровой Виктор Вембаньяма, выбывщий из строя из-за тромбоза вен правого плеча.

«Сан-Антонио» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. В активе «Спёрс» 24 победы при 33 поражениях.

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