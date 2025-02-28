«Реал» вырвал победу в матче Евролиги с «Барселоной»

Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» принимал каталонскую «Барселону». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 96:91 (23:25, 17:18, 30:24, 26:24) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Реала» стал хорватский игрок Марио Хезонья. На его счету 19 очков, восемь подборов и одна результативная передача. У «Барселоны» лучшую результативность показал лёгкий форвард Хоэль Парра. В его активе 20 очков и семь подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 6 марта и начнётся в 22:45 мск. «Барселона» в следующем туре на выезде встретится с берлинской «Альбой». Матч пройдёт 7 марта, начало — в 22:30 по московскому времени.

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