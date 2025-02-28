Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» вырвал победу в матче Евролиги с «Барселоной»

«Реал» вырвал победу в матче Евролиги с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» принимал каталонскую «Барселону». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 96:91 (23:25, 17:18, 30:24, 26:24) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
96 : 91
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Барселона: Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр

Самым результативным в составе «Реала» стал хорватский игрок Марио Хезонья. На его счету 19 очков, восемь подборов и одна результативная передача. У «Барселоны» лучшую результативность показал лёгкий форвард Хоэль Парра. В его активе 20 очков и семь подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 6 марта и начнётся в 22:45 мск. «Барселона» в следующем туре на выезде встретится с берлинской «Альбой». Матч пройдёт 7 марта, начало — в 22:30 по московскому времени.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
Гендиректор Евролиги сделал заявление о возможном возвращении в турнир ЦСКА и «Зенита»

Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android