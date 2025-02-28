«Маккаби» победил «Фенербахче» в матче Евролиги

Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) встречался с турецким клубом «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 94:76 (25:21, 16:25, 31:17, 22:13) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Маккаби» стал центровой Роман Соркин. Своей команде он принёс 21 очко. Также на его счету пять подборов и две результативные передачи. У «Фенербахче» чаще всего кольцо соперников поражали защитник Уэйд Болдуин и форвард Найджел Хэйс. В активе обоих по 16 очков.

В следующем туре «Маккаби» на выезде сыграет с АСВЕЛом из Франции. Встреча состоится 7 марта и начнётся в 22:00 по московскому времени. «Фенербахче» в следующем туре на выезде встретится с «Парижем». Матч пройдёт 3 марта, начало — в 22:30 мск.

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